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Kayseri'de kaldırımda otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

DHA |
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Kayseri'de kaldırımda otomobilin çarptığı yaya öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde Emre K. (30) yönetimindeki 06 BDJ 532 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı.

Bu sırada kaldırımda bulunan Ziya Turgut Işık'a (62) çarpan araç, ardından da park halindeki bir otomobil ile taksi durağına çarparak durdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada yaralanan Ziya Turgut Işık, olay yerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Emre K. gözaltına alındı.

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