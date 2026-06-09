Kayseri’de kamyon ile tramvay çarpıştı: 5 yaralı

Dün saat 18.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Aşık Veysel Bulvarı’nda T.K. idaresindeki 38 ZC 678 plakalı kamyon ile T.Ç. yönetimindeki tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hem kamyon hem de tramvayda hasar oluştu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmazken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Feci kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyon ile tramvayın çarpışma anı ve sonrasında yaşanan panik net şekilde görüldü.

Kayıtlar, kazanın nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi açısından incelemeye alındı.

BÖLGEDE TRAFİK KISA SÜRELİ AKSADI

Kaza nedeniyle Aşık Veysel Bulvarı’nda tramvay seferlerinde ve araç trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde normale döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Çarpışmanın nedeni ve olası ihmal durumlarının belirlenmesi için teknik ve görgü tanığı ifadelerinin değerlendirileceği bildirildi.