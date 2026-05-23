Kayseri'de kayınbaba ile damat arasında silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi'nde üzerinde bulunan bir binanın otoparkında meydana gelen olayda, kayınbaba D.K. ile iddiaya göre kızıyla boşanma aşamasında olduğun damadı E.D. (37) arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine D.K. tabancayla damadı E.D. ve yanında bulunan M.K. (24)'yı yaraladı. Kavgada E.D.'de bacağından bıçakla yaralandı.

E.D. yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne, E.D. ve M.K.'da Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine bölgeye ve hastanelere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ TEDAVİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Tabancayla yaralanan E.D. ve M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, bıçakla yaralanan D.K. tedavisinin ardından taburcu edilerek, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.