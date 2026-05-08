Kayseri’de kuyumcuyu soyup eşekle kaçan sanığın hapis cezası belli oldu

Kayseri’de yaşanan akıl almaz olayda adli süreç tamamlandı.

Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak’ta 9 Şubat 2026’da Mehmet Ç., çaldığı forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırarak içeri girdi.

Dükkandan 150 gram altını aldıktan sonra eşekle kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Mehmet Ç, polis ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

6 YIL 4 AYDAN 16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında; mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı suçlarından 6 yıl 4 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ç. SEGBİS aracılığıyla katılırken, sanık ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Mehmet Ç., önceki savunmasını tekrar ederek beraatini istedi.

''POLİSLERE ALTINLARIN YERİNİ GÖSTERMEYE UTANDIM''

Mahkeme başkanının, evde saklanan altınların yerini neden polislere kendisinin değil de babasının söylediğini sorması üzerine Mehmet Ç. şöyle konuştu:

“Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim.

Babama taka deyince altınların yerini anladı. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti. Birkaç altının kaybolduğu söyleniyor ama ailemin durumu ortada.”

SANIK PİŞMANLIKTAN YARARLANMA İRADESİ GÖSTERMEDİ

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında; tanık ve sanık beyanlarının çeliştiğini, sanığın etkin pişmanlıktan yararlanma iradesi göstermediğini, ayrıca çalınan altınların sanık tarafından değil babası tarafından polise teslim edildiğini belirterek sanığın tutukluluk halinin devamını ve iddianamedeki suçlardan cezalandırılmasını istedi.

9 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Sanık ve müşteki avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanığa bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı suçundan 7 yıl 6 ay, mala zarar verme suçundan 10 ay, iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi.