Kayseri'de laf atma kavgası: 1 ölü 2 yaralı
Kayseri'de laf atma nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde B.A. ile Alper A., Yusuf B. ve Yiğit Can Y. arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktığı öne sürüldü.
Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Alper A., Yusuf B. ve Yiğit Can Y., B.A. tarafından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan Alper A., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Tedavilerine devam edilen yaralılardan Yusuf B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın şüphelisi B.A. ise yakalanıp gözaltına alındı.
Şüpheli Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)