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Kayseri'de öğrenciler dezenfektan üretimini artırdı

Kayseri Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya bölümü öğrencileri, kentte dezenfektan ihtiyacını karşılamak için son 1 haftada 150 ton üretim yaptı.

DHA | 21.03.2020 - 09:44..
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, 2017 yılından bu yana, kentteki kamu kurumları için dezenfektan üretiyor.

ÜRETİM ARTTI

Okuldaki atölyede üretim yapan öğrenciler, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ardından dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretimi artırdı.

2 okul idarecisi, 4 öğretmen ve 20 kimya bölümü öğrencisi, son bir haftada 150 ton dezenfektan üretti.

Kayseri'de öğrenciler dezenfektan üretimini artırdı

ÇEVRE İLLERE DE GÖNDERİLİYOR

Dezenfektan ürünleri, Kayseri'deki kamu kurumlarının yanında Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde gibi illere de gönderiliyor.

'HEPSİ GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR'

Okulun Kimya Bölümü Alan Şefi Mehmet Özbay, okulda yerli ve milli üretim politikası izlediklerini söyleyerek, "Dezenfektan malzemesi üretiminde, 20 öğrencimiz çalışıyor. Bunların hepsi de gönüllü olarak çalışıyor. Milli Eğitim başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan siparişler alıyoruz. Dışarıya satışımız da var. Sabah 09.30 gibi çalışmaya başlıyoruz, gece saat 22.00'ye kadar üretim devam ediyor." dedi.

Kayseri'de öğrenciler dezenfektan üretimini artırdı

'540 TON SİPARİŞ ALDIK'

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Gökhan Kolukısa ise, okullarının dezenfektan üretiminde yoğun bir mesai harcadığını kaydederek, "Hem ortam dezenfektanı hem de el dezenfektanı üretiliyor. Bugüne kadar toplam 540 ton sipariş aldık. Bunun 150 tonunu teslim ettik. Çocuklarımız hem yaparak öğreniyor hem de ürettiklerini ülkeye katkı olarak sunuyorlar. Bu bizim için çok değerli. Şehir dışından ürünler talep edildiğinde ise siparişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada tamamen yerli ve milli bir üretim ile milli sermaye gerçekleşiyor." diye konuştu.

Kayseri'de öğrenciler dezenfektan üretimini artırdı

Kayseri'de öğrenciler dezenfektan üretimini artırdı

Kayseri'de öğrenciler dezenfektan üretimini artırdı

Kayseri'de öğrenciler dezenfektan üretimini artırdı

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