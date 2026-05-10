Kayseri'de şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlenme teklifi

Galatasaray'ın Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yurt genelinde taraftarlar kutlama yapmak için sokaklara döküldü.

Kayseri’de de gerçekleşen kutlamalarda gelen bir teklif güzel anların yaşanmasına neden oldu.

SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Kutlamalara katılan Bilal Kesici, sevgilisi Aleyna Kesici’ye evlilik teklifinde bulundu.

Aleyna Kesici'nin 'Evet' cevabı üzerine çevresinde bulunan taraftarlar, çifti alkışlayarak tebrik etti.

TARAFTARLARDAN TEZAHÜRAT

Tezahüratlar eşliğinde birbirine sarılan çiftin o anları, kutlamalara katılan başka bir taraftarın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.