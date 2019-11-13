Kayseri'de şiir yazan yapay zeka

Genç yetenekler, günden güne farkını ortaya koymaya başladı.

ŞİİR YAZAN YAPAY ZEKA

Kayseri’de, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencilerinden Tarık Mut ve Yusuf Emir Kaya, şiir yazan yapay zeka geliştirdi.

ÇALIŞMALARININ SONUCUNU ALDI

Yapay zekayı öğrenebilen algoritma ile eğiten genç mucitler, çalışmalarının sonucunu aldı.

"TEK TUŞLA YAZABİLİYORUZ"

Projeleri hakkında bilgiler veren Tarık Mut, “Şiir yazan bir yapay zeka geliştirdik. Bu yapay zeka için öğrenebilen bir algoritma yazdık. Öğrenebilen algoritmayı eğitti ve 93 tane şair ekledik. Şu anda 11 binden fazla kelime biliyor ve 12 binden fazla da bu kelimeler arasında bağlantılar var. Bu bağlantılar ile anlık olarak dünya üzerinde hiç yazılmamış bir şiiri tek bir tuşla yazabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"BİLGİSAYARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Yusuf Emir Kaya, “Biz şiirleri yazarken 2. Yeni edebiyatındaki şiirleri seçtik. Çünkü bu 2. Yeni'de kafiye yok. Bu da bizim bilgisayarın işini kolaylaştırıyor ve üslup olarak daha kolay. Böylelikle bilgisayarın işini daha da kolaylaştırdık.” dedi.