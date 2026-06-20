Kayseri'de silahlı yaralama ihbarı darp olayı çıktı: 1 yaralı
Kayseri'de silahlı yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler tarafından yapılan kontrollerde 1 kişinin darp sonucu yaralandığı belirlendi.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde silahlı yaralama ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İhbarı değerlendiren polis ekipleri kavgada silah kullanılmadığını, A.Ş. adlı şahsın darp sonucu yaralandığını tespit etti.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ş., ambulansla hastaneye kaldırdı.
Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)