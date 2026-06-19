Kayseri'de site yöneticisini eski apartman görevlisi bıçakladı
Kayseri'de eski apartman görevlisi, fatura borcunu ödemesini isteyen site yöneticisini bıçakla yaraladı.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki sitede yöneticilik yapan M.Ü. (43) ile faturalarını ödemeden kaldığı konuttan ayrıldığı iddia edilen ismi öğrenilemeyen eski apartman görevlisi tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda site yöneticisi M.Ü. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN KAÇTI
Olay yerinden kaçan zanlıyı polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.
Hastaneye kaldırılan site yöneticisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)