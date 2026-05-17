Kayseri'de sobadan sızan gaz can aldı
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'ndeki evinde Fatma A.'nın hareketsiz yattığını fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma A.'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki kadın, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)