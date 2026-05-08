Kayseri'de terör gazisi polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır’da 2017 yılında terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda yaralanarak gazi olan polis memuru Mehmet Emrullah Kaya, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Gazi Kaya memleketi Kayseri'de defnedildi.
Diyarbakır’da 11 Nisan 2017’de terör örgütü mensupları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’na yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanarak gazi olan Mehmet Emrullah Kaya, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
MEMLEKETİ KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Gazi Kaya için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Ardından da Mehmet Emrullah Kaya’nın naaşı, Hulusi Akar Camii’ne getirildi.
Burada düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Kaya’nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaya, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’nda gözyaşları ile toprağa verildi.
