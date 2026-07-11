Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

Kayser'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde, 19 Mart tarihinde feci bir kaza meydana geldi.

Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Alkollü sürücü Efe, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hayatını kaybeden Mercan ise otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede Yaren Mercan’ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Efe hakkında, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan ceza istendi.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Kadir Efe, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Mercan’ın şikayetçi amcası M.M. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Yaren Mercan’ın tıp fakültesinden arkadaşları ise doktor önlükleri ile gelerek Mercan ailesine destek oldu.

"HERHANGİ BİR KASTIM YOKTU"

Duruşmada savunma yapan sanık Efe, “Olay bir kazaydı. Herhangi bir kastım yoktu. Ben de daha önceden yakınlarını trafik kazasında kaybeden birisiyim. Böyle olsun istemezdim” dedi.

DOSYA ADLİ TIP'A GÖNDERİLECEK

2 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme hakimi, ara kararla sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Hakim, bilirkişi raporları arasındaki görüş ayrılıkları olması nedeniyle dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu’na gönderilmesine ve bazı eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, genç öğrencinin ölümüne neden olan kazaya dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, hızlı bir şekilde yolda seyreden aracın, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mercan'a çarptığı anlar yer aldı.