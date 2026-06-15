Kayseri'de trafik kazasında ölen Yaren'in son görüntüleri ortaya çıktı

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Kayseri'de acı olay...

Kaza, 19 Mart’ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde meydana geldi.

Kadir Efe yönetimindeki otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde, 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede Yaren Mercan’ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.

OTOMOBİL ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Alkollü otomobil sürücüsü Efe ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile sanık Efe’nin tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ramazan Bayramı tatilini Kayseri’de ders çalışarak geçiren üniversite öğrencisi Yaren Mercan’ın son görüntüleri ortaya çıktı.

DHA’nın ulaştığı görüntülerde, Mercan’ın motosikleti ile birlikte bir pizzacıya gelerek pizza alıp iş yerinden ayrıldığı ardından da evine giderken kazanın meydana geldiği görüldü.