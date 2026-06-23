Kayseri'de trafikte tartıştığı sürücüye kaskını fırlatan motosikletliye 405 bin TL ceza
Kayseri'de bir motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kaskını fırlattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne 405 bin TL ceza verildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el kondu.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Maddi hasarlı kazanın ardından motosiklet sürücüsü, diğer aracın sürücüsüne önce kaskını fırlattı, ardından da yumruk attı.
İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü tespit etti.
CEZA KESİLDİ
Alkollü olarak araç kullanan motosiklet sürücüsü hakkında, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 405 bin TL cezai işlem uygulandı.
6 AY EL KONDU
Saldırganın ayrıca sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Öte yandan motosiklet sürücüsü hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)