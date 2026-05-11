Kayseri'deki katil zanlısı 575 saatlik kamera kaydı izlenerek Mersin'de yakalandı

Cinayet şüphelisine polisten sıkı takip...

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak’ta müstakil bir evde E.A. ismi öğrenilemeyen bir arkadaşıyla oturduğu sırada ikamete kimliği belirsiz şahıslar geldi.

Çıkan tartışmada E.A., tabancayla başından vurulması sonucu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastaneye kaldırılan E.A. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili D.K. ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN 575 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Olay yerinden kaçan katil zanlısı A.K.'yı yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekip kuruldu.

Kurulan ekip tarafından yapılan saha çalışmaları ve yaklaşık 575 saatlik kamera incelemeleri sonucu A.K.’nin Mersin’e kaçtığı tespit edildi.+

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespit üzerine ekipler Mersin’e giderek, şüpheliyi yapılan operasyonla yakalayarak Kayseri’ye getirdi.