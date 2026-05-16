Kayseri’deki Tekir Gölü’nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kayseri’de gece saat 20.00 sıralarında kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası’nda yer alan Tekir Gölü'ne bot ile açılan A.G. (17), A.P. (17) ve E.K.D. (17), geri dönmek isterken küreklerinden birinin kırılması sonrası gölde mahsur kaldı.

AFAD EKİPLERİ BOTLA KURTARMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ

Karların erimesi ile su altında kalan konteynerlerden birinin çatısına çıkan gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

3 GENÇ TERMAL BATTANİYEYE SARILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin suya indirdiği bot ile 3 genç kurtarıldı.

Hipotermi ihtimaline karşı 3 genç, termal battaniye ile sarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ayakta muayene edilen gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.