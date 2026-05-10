Kayserispor, 11 yıl sonra Süper Lig'e veda etti
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Alanyaspor mağlubiyetiyle birlikte 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti.
Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kayserispor'un 2015-2016 sezonundan beri mücadele ettiği Süper Lig serüveni sona erdi.
Sezona teknik direktör Markus Gisdol ile başlayan Kayseri temsilcisi ligin 8. haftasında takımı Radomir Djalovic'e teslim etti.
Djalovic ile ligde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişata dur diyemedi.
MOE, YUKARI TAŞIYAMADI
Ligin 24. haftasından itibaren görev alan teknik direktör Erling Moe de Kayserispor'u yukarıya taşıyamadı.
33 MAÇTA SADECE 5 KEZ KAZANDILAR
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde çıktığı 33 karşılaşmada 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 27 puan toplayabildi.
1. LİG'E DÜŞTÜLER
Ligin bitmesine 1 hafta kala puan tablosunda son sırada olan Kayserispor'un 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.
Kayserispor, 2014-15 sezonunda Cüneyt Dumlupınar yönetiminde 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.