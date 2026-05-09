Kayserispor ile Fatih Karagümrük küme düştü!

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı sona erdi.

Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 73'e yükseltti ve sezon sonuna 1 hafta kala ligi 2. basamakta tamamlamayı garantiledi.

Trabzonspor 69 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü, Göztepe ise 55 puanla beşinci sıradaki yerini korudu.

KAYSERİSPOR VE KARAGÜMRÜK DÜŞTÜ

Kayserispor ile Fatih Karagümrük, 27'şer puanla lige veda etti.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 3-2

Galatasaray-Antalyaspor: 4-2

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Başakşehir-Samsunspor: 3-0

Kocaelispor-Fatih Karagümrük: 0-1

Göztepe-Gaziantep FK: 2-1

Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3

Eyüpspor-Rizespor: 4-0

Alanyaspor-Kayserispor: 3-1

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

SON HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'in 34. ve son haftasında ise şu müsabakalar oynanacak:

Fenerbahçe-Eyüpspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Kayserispor-Konyaspor

Rizespor-Beşiktaş

Fatih Karagümrük-Alanyaspor

Gaziantep FK-Başakşehir

Samsunspor-Göztepe

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Antalyaspor-Kocaelispor