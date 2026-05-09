Kayserispor ile Fatih Karagümrük küme düştü!
Kayserispor ve Fatih Karagümrük, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda etti. İki takım gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı sona erdi.
Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.
Deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 73'e yükseltti ve sezon sonuna 1 hafta kala ligi 2. basamakta tamamlamayı garantiledi.
Trabzonspor 69 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü, Göztepe ise 55 puanla beşinci sıradaki yerini korudu.
KAYSERİSPOR VE KARAGÜMRÜK DÜŞTÜ
Kayserispor ile Fatih Karagümrük, 27'şer puanla lige veda etti.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 3-2
Galatasaray-Antalyaspor: 4-2
Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
Başakşehir-Samsunspor: 3-0
Kocaelispor-Fatih Karagümrük: 0-1
Göztepe-Gaziantep FK: 2-1
Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3
Eyüpspor-Rizespor: 4-0
Alanyaspor-Kayserispor: 3-1
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
SON HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'in 34. ve son haftasında ise şu müsabakalar oynanacak:
Fenerbahçe-Eyüpspor
Kasımpaşa-Galatasaray
Kayserispor-Konyaspor
Rizespor-Beşiktaş
Fatih Karagümrük-Alanyaspor
Gaziantep FK-Başakşehir
Samsunspor-Göztepe
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Antalyaspor-Kocaelispor