Kayserispor, teknik direktör Atila Gerin ile anlaştı
1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Atila Gerin getirildi.
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1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 58 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma imzalandı.
GERİN'LE 1+1 YILLIK ANLAŞMA
Açıklamada, "Hoş geldin Atila Gerin. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Kayseri temsilcisinde kulüp menajerliği görevine de Seyit İçgül'ün getirildiği açıklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)