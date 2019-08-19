Kayyum atamalarıyla belediyelerde yeni dönem

31 Mart seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından kazanılan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum ataması yapıldı.

Belediyelerin başına gelen isimler, 08.30 itibarıyla göreve başladı.

Kayyum atamaları, geçtiğimiz dönemlerde bazı kayyumların yaptığı harcamaları getirdi.

KAYYUMUN SÜPER LÜKS MAKAMI

O günlerde; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendiren Cumali Atilla, belediyedeki makamını oldukça lüks bir şekilde dizayn etmişti.

Yeni dönemde, belediyelerde görevlendirilen kayyumların bu tarz harcamalar yerine millete hizmete odaklanması bekleniyor.

Diyarbakır'da kayyumun lüks makam odası VİDEO