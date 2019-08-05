Kanada merkezli altın madeni şirketlerinden Alamos Gold’un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, Çanakkale’nin Kirazlı köyünde inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme izni aldı.

195 BİN AĞAÇ KESİLDİ

Faaliyet alanı için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda, “45 bin ağaç kesilebileceği” belirtildi. Ancak firma ÇED raporuna aykırı hareket ederek, 195 bin ağaç kesti.

Kaz Dağları'nda ağaç katliamına karşı eylem VİDEO



NÖBETE BAŞLADILAR

Tüm bu yaşananlardan sonra altın madeni kurulmak istenen ve ağaç kıyımı yapılan Çanakkale'nin Kirazlı köyünde, bölge halkı nöbet tutmaya başladı.

BUGÜN EYLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bölge halkına çevre ilçe ve şehirlerden de destek geldi. Su Ve Vicdan Nöbeti olarak adlandırılan nöbete destekle, bugün büyük bir eylem yapıldı.

SANATÇILAR DA DESTEK VERDİ

Çok sayıda vatandaş alana yürüdü. Sanatçılar ve STK'lar da eylemlere destek veriyor.