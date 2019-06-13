Kaza sonrası 'bir şeyim yok' demek ölüm getirdi

İran'ın Simnan eyaletinde bir kömür madenindeki tüneller çöktü. Olay sonrası 2 kişi yaşamını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

3

Boris başkanlık yarışını önde götürüyor

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığı için yapılan seçimde Boris Johnson, diğer adaylara göre önde.