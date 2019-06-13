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Kaza sonrası 'bir şeyim yok' demek ölüm getirdi

Antalya'da geçirdiği motosiklet kazasından sonra sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddeden Birol Barut, 7 gün sonra beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

İHA | 13.06.2019 - 17:38..
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Kaza sonrası 'bir şeyim yok' demek ölüm getirdi

Manavgat ilçesindeki bir iş yerinde servis elemanı olarak çalışan 52 yaşındaki Birol Barut, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kızılağaç-Kızılot arasında motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yaptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı 112 Sağlık Ekibi olay yerine gelirken, Birol Barut bir şeyinin olmadığını belirterek tedavi talebini kabul etmedi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Motosikleti sahibine teslim ettikten sonra evine giderek yatan Birol Barut, gece rahatsızlanınca ev sahibini arayarak haber verdi. Ağzından köpükler geldiği gözlenen Birol Barut, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Barut, Manavgat Devlet Hastanesinde önceki gün yaşamını yitirdi.

Barut’un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza sonrası 'bir şeyim yok' demek ölüm getirdi

Kaza sonrası 'bir şeyim yok' demek ölüm getirdi


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