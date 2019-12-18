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Kazakistan'da Kartal Avcılığı Turnuvası gerçekleştirildi

Kazakistan, geleneksel Kartal Avcılığı Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Ülkenin dört bir yanından gelen kartal yetiştiricileri turnuvaya katıldı.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 05:27..
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Kazakistan'ın başkenti Nursultan’ın çevresindeki Kaynar kasabasında Kartal Avcılığı Turnuvası düzenlendi.

Katılımcılar yarışmada, evcil kartallarıyla tavşan avına çıkıyor.

Kartalla avcılık Türklerin en eski avlanma tekniklerinden biridir.

Kazakistan'da Kartal Avcılığı Turnuvası gerçekleştirildi

KARTAL EĞİTMENİNE KUŞBEYİ DENİLİYOR

Kazak Türkçesinde, kartalı yakalayıp eğiten ve avda kullanan kişilere kuşbeyi denilmektedir. Kuşbeyleri kartalları yavruyken yakalayarak sıkı bir eğitime tabi tutar ve iyi bir avcı olması için gerekli tüm eğitimi verir.

Kazakistan'da Kartal Avcılığı Turnuvası gerçekleştirildi

EN HIZLI SÜREDE AVINI YAKALAYAN KAZANIYOR

Festivalin ilk gününde kartal ve şahinler uçuş ve komutlara uyma gibi yeteneklerini sergilerken ikinci günde ise finale kalan yarışmacılar kartallarının avlama yeteneklerini gösterdi.

En hızlı sürede avını yakalayan kartalın sahibi yarışı kazanıyor.

Turnuva, geleneksel kartalla avcılığı tanıtmak için düzenleniyor.

Kazakistan'da Kartal Avcılığı Turnuvası gerçekleştirildi

Kazakistan'da Kartal Avcılığı Turnuvası gerçekleştirildi

Kazakistan'da Kartal Avcılığı Turnuvası gerçekleştirildi

Kazakistan'da Kartal Avcılığı Turnuvası gerçekleştirildi

Kazakistan'da Kartal Avcılığı Turnuvası gerçekleştirildi

Kazakistan'da Kartal Avcılığı Turnuvası gerçekleştirildi

 

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