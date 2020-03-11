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Kazaya sebebiyet veren trafik magandası koşarak kaçtı

Küçükçekmece'de aşırı hızlı şekilde seyreden otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçtı.

İHA | 11.03.2020 - 02:35..
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Gümrük Yolu Kanarya istikametinde, 34 CBN 074 plakalı otomobilin sürücüsü yolda zikzaklar çizerek ve aşırı hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı.

ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU

İsmi öğrenilemeyen sürücü kasislere geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyir halinde olan 34 LCK 836 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 LCK 836 plakalı minibüs ise 34 LOL 247 plakalı başka bir minibüse çarptı. 34 LOL 247 plakalı minibüsün de bir otomobile çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kazaya sebebiyet veren trafik magandası koşarak kaçtı

KAZAYA SEBEP OLAN ARAÇTAKİ ŞAHISLAR KOŞARAK KAÇTI

İddiaya göre, kazaya sebebiyet veren sürücü ve yanında bulunan arkadaşları kaza sonrası yol kenarında bulunan bir sokağa doğru koştu. Kazaya karışan diğer sürücüler ise onları yakalamak için peşinden koştu. Kazaya neden olan kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

"KAZA SONRASI KAÇIP GİTTİLER"

Kazaya karışan minibüs şoförü o anları anlatarak, "Üç dört tane genç zikzaklar çizerek ilerlemeye başladı. Arabaya çarptı, öbür araçlarda peş peşe çarparak zincirleme kaza oldu. Kaza sonrası kaçıp gittiler. Kaçanlar 4 kişi falandı. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı" dedi. Kaza sonucu yolda trafik kısa süreliğine aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiği normale dönerken, polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kazaya sebebiyet veren trafik magandası koşarak kaçtı

Kazaya sebebiyet veren trafik magandası koşarak kaçtı

Kazaya sebebiyet veren trafik magandası koşarak kaçtı

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