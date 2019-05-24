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Keban yükseldi, araçlar sular altında kaldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir araç ve bazı yollar su altında kaldı.

AA | 24.05.2019 - 14:35..
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Fırat Havzası'na düşen bol yağışlar ve Fırat Nehri'ni besleyen Peri, Karasu ve Murat nehirlerinden gelen taşkınların etkisiyle su seviyesinin 844 bin 44 metreye yükselmesi nedeniyle, muhtemel bir taşkın riskine karşı su seviyesinin düşürülmesi amacıyla 17 Mayıs'tan bu yana 6 tahliye kapağı açıldı.

Keban yükseldi, araçlar sular altında kaldı

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Buna rağmen baraj gölündeki su kodu yükselirken Keban Baraj Gölü'ne havzadan saniyede yaklaşık 3 bin metreküp su geldi. Tahliye kapaklarının açılmasıyla saniyede 2 bin 700 metreküp su çıkışı ölçüldü. Gölde su seviyesinin yükselmesi sonucu çevredeki bir araç ile bazı yollar su altında kaldı.

Keban yükseldi, araçlar sular altında kaldı

"NEHİR KENARINDAN UZAK DURUN" UYARISI

Taşkın riskinin devam etmesi nedeniyle DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce sabah saatlerinde belediye hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlara uyarıda bulunulmuştu. Fırat Nehri'nde su seviyesi yükseleceğinden, saat 10.00'dan itibaren nehir ile Karakaya Barajı Gölü çevresinde bulunan vatandaşların, can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için nehir çevresinden uzak durmaları gerektiği uyarısı yapılmıştı.

Keban yükseldi, araçlar sular altında kaldı

Keban yükseldi, araçlar sular altında kaldı

Keban yükseldi, araçlar sular altında kaldı

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