"Kebapçı yöntemi" derler: Mangala tuz dökmek bakın ne işe yarıyor

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mangal sezonu resmen başladı.

Ancak mangal yakarken yaşanan en büyük sorunlardan biri kömürün geç tutuşması ve ateşin kısa sürede sönmesi.

İşte tam da bu noktada yıllardır kebap ustalarının kullandığı küçük ama etkili bir yöntem devreye giriyor: tuz.

Mangala tuz dökmek:

Kebap ustalarının sıkça başvurduğu yöntemlerden biri, köz haline gelmeye başlayan kömürlerin üzerine az miktarda kaya tuzu veya iri taneli tuz serpmek.

Bu uygulamanın temel amacı ateşin daha dengeli yanmasına yardımcı olmak.

Tuz, kömürlerin üzerinde oluşan ani alevlenmeleri azaltırken ısının daha kontrollü yayılmasını sağlayabiliyor.

Özellikle yağlı etlerin pişirilmesi sırasında mangalda sıkça görülen parlamaların önüne geçmek için tercih ediliyor.

Alevsiz ve dumansız

Mangal sırasında etlerden damlayan yağlar kömürle temas ettiğinde yoğun duman ve alev oluşabiliyor.

Ustalara göre kömür üzerine serpilen az miktardaki tuz, bu ani alevlenmeleri azaltarak etlerin dışının yanmasını önlemeye yardımcı oluyor. Bu sayede etler daha dengeli pişerken mangal başındaki kişiler de aşırı dumana maruz kalmıyor.

Ancak tuzun ölçülü kullanılması gerekli.

Aşırı miktarda dökülen tuz, kömürün hava almasını engelleyebilir ve ateşin performansını düşürebilir.