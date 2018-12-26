Fatih Mahallesi’nde tavuk ve horozlarla birlikte büyüyen kedinin onlarla oluşturduğu dostluk görenleri şaşırtırken, yemlerini kedi ile paylaşan tavuk ve horozlar da bu duruma itiraz etmiyor. Satılmış Doğan, kömürlüğüne sokak kedisinin doğurup bıraktığı kedinin tavuklarla birlikte büyüdüğünü ve adeta kendini tavuk sandığını söyledi.

Kedi ile tavukların dostluğu

ANNESİ BIRAKINCA TAVUKLARLA KALMAYA BAŞLADI

Yavru kedinin annesi bırakıp gittikten sonra tavuklarla birlikte yatmaya başladığını belirten Doğan, “Kedi follukta yatınca tavuklar yatamazdı. Kaldırıyordum, tekrar yatırıyordu. Şimdi büyüdü, ben de kömürlüğe yer yaptım orada kalıyor. Tavuklara yem atınca o da gelip onlarla birlikte yem yiyor. Bu da benim ilgimi çekti. Daha önce ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Her sabah evin kapısına kadar gelip benim yem atmamı bekliyor. Yem atacağım saati de biliyor. Kendisini adeta hem tavuk yerine koyuyor hem de onları koruyor. Onun sayesinde burada fare bile kalmadı. Tavukların yemine gelen fareleri bile kovaladı. Kedi çok iyi. Bana yabani gibi duruyor ama tavuklarla birlikte yem yiyor. Normalde tavuk kediden korkar ve yanına yanaşmaz. Ama bunların dostlukları güzel” dedi.