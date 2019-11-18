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Kedilerden kaçan fare çamaşır asacağına çıktı

Bir evin önünde iki kediye yakalanan fare, onların bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçmayı başardı.

İHA | 18.11.2019 - 15:11..
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde bulunan bir evin önünde duran fare, iki kediyi karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı.

Bir müddet evin önündeki saksının arkasına saklanan fareyi gören kediler saldırıya geçince; fare çareyi çamaşır asacağına çıkmakta buldu. Çamaşır asacağına çıkan fare, gidecek yer bulamadı.

İki kedi ise farenin inmesini bekledi.

Kedilerden kaçan fare çamaşır asacağında bekledi İZLE

KEDİLERİN BOŞ BİR ANINI BEKLEDİ

Bu durumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla çekti. Tıpkı Tom ve Jerry adlı çizfi filmdeki bir sahneye denk gelen vatandaş, şaşkın gözlerle o anları hem izledi hem kaydetti. Zaman zaman bulunduğu yerden inmeye çalışan fare, kedilerin tepki vermesiyle tekrar bulunduğu yere çıkarak beklemeye başladı. Kedilerin boş bir anından faydalanan fare, hızlı bir şekilde yere atlayarak gözden kayboldu.

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