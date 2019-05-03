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Kedilere şiddet uygulayan şahıs kameraya yakalandı

Bahçelievler'de, bir kişi içinde yavruların da olduğu kedi evini metrelerce fırlatarak kedilere şiddet uyguladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA | 03.05.2019 - 10:01..
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Yer İstanbul Bahçelievler...

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde AVM önüne kimliği tespit edilemeyen bir kişi geliyor ve hemen kedi evine yöneliyor.

YAVRU KEDİLERE ZARAR VERDİ

Saldırgan, dışarıda bulunan kedi evini yerinden alarak fırlatıyor.

Metrelerce ileri atılan kedi evindeki yavru kedilerden birinin dışarı fırlayarak betona çakıldığı görülüyor.

Kedilere şiddet uygulayan şahıs kameraya yakalandı İZLE

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere isyan eden vatandaşlar, failin yakalanmasını istiyor.

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