Yer İstanbul Bahçelievler...
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde AVM önüne kimliği tespit edilemeyen bir kişi geliyor ve hemen kedi evine yöneliyor.
YAVRU KEDİLERE ZARAR VERDİ
Saldırgan, dışarıda bulunan kedi evini yerinden alarak fırlatıyor.
Metrelerce ileri atılan kedi evindeki yavru kedilerden birinin dışarı fırlayarak betona çakıldığı görülüyor.
Kedilere şiddet uygulayan şahıs kameraya yakalandı İZLE
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere isyan eden vatandaşlar, failin yakalanmasını istiyor.