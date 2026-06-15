Kediniz neden ısrarla sizin kıyafetlerinize yatıyor? Uzmanlar açıkladı

Kediniz sürekli olarak yığılı duran kıyafetlerinizin üzerine mi kuruluyor?

Bu durum, sadece yumuşak bir yer arayışından çok daha fazlasını ifade ediyor.

Uzmanlara göre, kedinizin kıyafetlerinize gösterdiği bu ilgi, doğrudan sizinle kurduğu duygusal bağla, kokunuza olan aşinalığıyla ve referans noktası olarak sizi benimsemesiyle yakından ilişkili.

Kokunuz, kediniz için güvenli bir liman

Kıyafetler, sahiplerinin karakteristik kokusunu taşıdığı için kediler üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

Haycan davranışları konusunda uzman olan Pam Johnson-Bennett, kedilerin kendilerine güçlü bir bağla bağlı oldukları insanların kokusunu taşıyan nesnelere yöneldiklerini vurguluyor.

Bu nesneler, kediye yalnız kaldığında bile kendini güvende ve huzurlu hissettiren bir alan yaratıyor.

Kediniz ne anlatmak istiyor?

Kedilerin kıyafetleriniz üzerindeki tavırları, duygusal bir mesajı da beraberinde getiriyor. Özellikle yeni çıkarılmış ve yoğun koku barındıran kıyafetler, kediler için çekim merkezi haline geliyor.

Kedinin bu kıyafetleri yoğurması, onun derin bir huzur ve aidiyet hissettiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Kıyafetlerin üzerinde derin bir uykuya dalan kediler ise, kendilerini tamamen güvende ve koruma altında hissettikleri bir anın tadını çıkarıyorlar.

Eğer bu alışkanlık aniden ve çok daha sık tekrarlanmaya başladıysa, kedinin çevresinde onu strese sokan veya duygusal desteğe ihtiyaç duymasına neden olan bir değişim yaşanmış olabilir.

Bağ güçlendikçe huzur artıyor

Günlük alışkanlıkları gözlemlemenin, kedilerin kişiliğini ve o anki ruhsal durumunu anlamada anahtar bir rol oynadığını söyleyen uzmanlar, bu etkileşimin insan sağlığına da olumlu yansıdığını hatırlatıyor.

Kedi sahiplenmenin stresi azalttığı, psikolojik bir dinginlik sağladığı ve insan yaşamında düzenli bir rutin oluşturarak duygusal bağları güçlendirdiği çeşitli bilimsel çalışmalarla da destekleniyor.