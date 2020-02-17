Kedisi için tahliye edilmeyi kabul etmedi

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle karantina altında olan 21 yaşındaki Kanada vatandaşı Kristina Shramko, kedisini terk etmemek için Çin'den tahliye edilmeyi kabul etmedi.

KEDİSİ UÇAĞA ALINMIYOR DİYE ÇİN'DE KALDI

Uçakta sıkı bir evcil hayvan politikası olması nedeniyle kedisi Kitya'nın alınamayacağını öğrenen genç kadın, onu geride bırakmamak için Kanada'ya gitmeyeceğini söyledi.

"ONU ARKADAŞIMA VERSEM BİLE BU BİR ŞEKİLDE TERK ETMEKTİR"

Shramko, Business Insider'a verdiği röportajda, "Salgının ne zaman sona ereceğini bilmiyorum, bu yüzden onu bir arkadaşıma versem bile bu bir şekilde terk etmektir." dedi.

"KARANTİNA ALTINDA YAŞAMAK, ZİHİNSEL OLARAK ZARAR VERİYOR"

Erkek arkadaşı iş seyahatinde olduğu için Vuhan'da yalnız kalan Kristina Shramko, karantina altındaki yaşamın kolay olmadığını belirtti. Shramko, "Gerçekten zihinsel olarak zarar veriyor." dedi.

"DIŞARILARDA HİÇ KİMSE YOK"

Şehri, "hayalet kasaba" olarak betimleyen genç kadın, "Büyük bir alışveriş merkezinin tam karşısında yaşıyorum. Bu alışveriş merkezi her zaman insanlarla doluydu. Alışveriş merkezinin otoparkına girecek cadde bile her zaman meşguldü. Artık hiç araba yok, dışarılarda hiç kimse yok." diye konuştu.