Kedisi olanları ilgilendiriyor: Şizofreni riskiniz daha yüksek

Kediler dünyanın en popüler evcil hayvanları arasında yer alırken, yeni bir araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Avustralya'daki Queensland Ruh Sağlığı Araştırma Merkezi'nden bilim insanlarının yaptığı analiz, kedi sahipliği ile şizofreniyle ilişkili bozukluklar arasında anlamlı bir ilişki bulunabileceğini gösterdi.

Araştırmada 1980 ile 2023 yılları arasında 11 farklı ülkede gerçekleştirilen 17 bilimsel çalışma incelendi.

Analizin sonuçlarına göre kedilere maruz kalan bireylerde şizofreniyle ilişkili rahatsızlıkların görülme olasılığının yaklaşık iki kat daha yüksek olduğu belirlendi.

Parazit şüphesi

Science Alert'e göre; Araştırmacılar, olası bağlantının nedenlerinden biri olarak Toxoplasma gondii adlı paraziti gösteriyor.

Kedilerde bulunabilen bu parazit, enfekte dışkıyla temas, az pişmiş et tüketimi veya kirli su yoluyla insanlara bulaşabiliyor.

Parazitin merkezi sinir sistemini etkileyebildiği ve bazı nörolojik ya da psikiyatrik rahatsızlıklarla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Kesin sonuç henüz yok

Buna rağmen araştırmacılar, mevcut verilerin kedilerin şizofreniye neden olduğunu kanıtlamadığını vurguluyor.

Araştırma ekibi, konu hakkında daha net sonuçlara ulaşabilmek için daha geniş katılımlı ve yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.