Kelkit Belediye Başkanı lüks aracını savundu: G.tü b.klu arabayı çok gördüler

Kamu kurumlarında lüks ve şatafat düşkünlüğü sürüyor...

Türkiye geçtiğimiz yıllarda, ekonomide sorunları çözme yolunda önemli tasarruf tedbirleri hayata geçirdi.

KAMUDA LÜKS HARCAMALAR

Bu kapsamda kamudaki israfı en aza indirmek için bir dizi adım atıldı.

17 Mayıs 2024’te Resmi Gazete’de yayınlanan tasarruf tedbirleriyle makam araçlarına kısıtlama getirildi ve belediye başkanlarının işe geliş gidişlerinde hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya station vagon tipi taşıtlardan yararlanabilecekleri kararlaştırıldı.

BELEDİYE BAŞKANINA TASARRUF TEDBİRLERİ ENGEL OLMADI

Bu karar kimi yöneticilerin lüks makam aracı sevdasını bitirmedi.

Gümüşhane'de Kelkit belediye Başkanı Ünal Yılmaz, bu tedbirleri hiçe sayarak kendine yeni lüks bir araç satın aldı.

20 bin nüfuslu ilçeye alınan 11 milyonluk makam aracı tartışmaların odağı haline geldi.

MAKAM ARACINI ANLATTI

Bu tartışmaların ardından Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, son dönemde gündem olan makam aracı alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kelkit Belediyesi’nin 1875 yılında kurulduğunu ve bünyesinde yaklaşık 50 aracın bulunduğunu belirten Başkan Yılmaz, belediye adına 2025 model Audi A6 marka bir araç satın aldıklarını söyledi.

"G.TÜ B.KLU BİR ARABAYI ÇOK GÖRDÜLER"

Araç alımının kamuoyunda farklı şekillerde değerlendirildiğini ifade eden Yılmaz, konunun sadece bir araç meselesi olmadığını belirterek, "Kelkit Belediyesi’nin makam aracı, Gümüşhane’deki belediyeler arasında model ve marka olarak en eski araçtı. G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler. Ben bugün Kelkit Belediye Başkanı olarak bir makamı temsil ediyorum. Toplantılara gittiğimizde 14 belediye içerisinde en düşük modelli ve en düşük markalı araç Kelkit Belediyesi’nin aracıydı. Hâlbuki Kelkitliler ‘Benim belediye başkanım daha iyisine binmeliydi’ demeliler." dedi.

Kelkit’in Gümüşhane’nin en büyük ilçesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, alınan aracın bazı belediyelerde kullanılan araçlardan daha ekonomik olduğunu savundu.

Aracın dizel olduğunu belirten Yılmaz, yakıt giderlerinin de benzer araçlara göre daha düşük olduğunu söyledi.

"BU ARAÇ TÜM KELKİTLİLERİN"

Araç alım sürecinin tamamen yasal prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, "Bu araç Ünal Yılmaz’ın şahsi aracı değil. Belediye adına alınmış bir araçtır. Kelkit Belediyesi’nin daha güçlü ve daha kaliteli bir araca sahip olması gerektiği düşünülmeliydi" ifadelerini kullandı.

Araçla ilgili kamuoyunda yer alan fiyat iddialarına da değinen Yılmaz, bazı sosyal medya hesaplar hesapları ve yayın organlarında aracın bedelinin 11 ila 15 milyon lira arasında gösterildiğini ancak bunun doğru olmadığını ifade etti.