Kelkit Çayı taştı: 70 ev tahliye edildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Kelkit Çayı’nda yaşanan su yükselmesi, kırsal mahallelerde endişeye neden oldu. Özellikle çay kenarında bulunan Tepekışla köyünde taşkın riskinin artması üzerine ekipler alarma geçti. Güvenlik gerekçesiyle köyde bulunan 70 ev tahliye edilirken vatandaşlar, kontrollü şekilde güvenli bölgelere yönlendirildi.

JANDARMA KÖYDE ANONSLARLA UYARI YAPTI

Erbaa Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri, köy içerisinde devriye gezerek vatandaşları taşkın tehlikesine karşı uyardı. Yapılan anonslarla evlerin boşaltılması ve dere yatağı çevresinden uzak durulması istendi.

AFAD, belediye, emniyet ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, olası yeni su baskınlarına karşı önlemler artırıldı.

"70 EVİ TAHLİYE ETTİK, YAYA KÖPRÜSÜ UÇTU"

Tepekışla Köyü Muhtarı Duran Şahin, bölgede birkaç gündür aralıksız yağış yaşandığını belirterek taşkının boyutuna dikkat çekti. Yukarı havzadaki baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin daha da yükseldiğini ifade eden Şahin, “Köyü ve ekili alanları su bastı. Şu ana kadar 70 evi tahliye ettik. Irmağın taşkını devam ediyor, yaya köprümüz de tamamen uçtu.” dedi.

Şahin, ayrıca taşkının tarım alanlarında büyük zarara yol açtığını belirterek buğday, arpa ve meyve bahçelerinin sular altında kaldığını söyledi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 400 dönümlük alanın zarar gördüğü ifade edildi.

SERALAR VE TARIM ARAZİLERİ RİSK ALTINDA

Erbaa Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir ise bölgede bulunan sera alanlarının da ciddi risk altında olduğunu söyledi. Barajlardan su tahliyesinin sürmesi halinde taşkın tehdidinin devam edeceğini belirten Demir, “Bölge ırmağın sıfır noktasında yer alıyor. Güvenlik açısından aileler burada tutulmuyor. Mecburi olmayan faaliyetler durduruldu. Bölgede 87 aile üretim yapıyor ve yaklaşık 530 dönümlük alanda tarımsal faaliyet yürütülüyor.” diye konuştu.

İTFAİYE BOTLARLA TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPIYOR

Taşkın nedeniyle bazı evler tamamen suyla çevrilirken Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, botlarla mahsur kalan evlere ulaştı. Evlerdeki eşyalar güvenli bölgelere taşınırken, vatandaşların zarar görmemesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Kelkit Çayı’nın taşmasıyla oluşan manzara, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde; tarım arazilerinin göle döndüğü, bazı yolların ise tamamen sular altında kaldığı görüldü.