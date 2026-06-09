Kemal Kılıçdaroğlu: Ahlaklı, erdemli kurultayı yapacağım

CHP'de iç çatışma...

Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki krizin yeni adı mutlak butlandı.

CHP'DE KÜRSÜ SAVAŞI

Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi mahkeme kararı ile göreve geri dönerken Özgür Özel, koltuğu bırakmamak için hamle üstüne hamle yaptı.

Meclis'teki grup toplantısı için de adeta bir kürsü savaşı çıktı

CHP'nin Meclis'teki grup toplantısında kimin konuşacağına dair belirsizlik sona erdi.

KILIÇDAROĞLU PARTİ BİNASINDA KONUŞTU

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, günlerdir süren tartışmayı partilileri saat 14.00'te Genel Merkez'e çağırarak noktaladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Genel Merkez'de kürsüye çıktı.

ARINMA MESAJI VERDİ

"CHP'nin kurultaylarında para pul, çıkar olmaz." diyen Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajı verdi.

"KURULTAYI TOPLAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda ise kurultayı toplayacağını yineledi.

"AHLAKLI, ERDEMLİ BİR KURULTAY YAPACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak." ifadelerini kullandı.