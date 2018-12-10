Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 bütçe görüşmelerinde konuştu

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçe görüşmeleri bugünkü oturumla başladı.

2019 yılı merkezi yönetim bütçesinin tümü üzerindeki konuşmalarda Cumhuriyet Halk Partisi adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söz aldı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin bütçe konusundaki kararlarını eleştirdi ve milletvekillerine seslenerek 2019 yılı bütçesi için destek vermemelerini istedi.

NEREYE GİDECEK BU MEMLEKETİN SONU

Kemal Kılıçdaroğlu, bütçeye karşı şu dikkat çeken ifadeleri kullandı: "Bakın, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarına, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarına, sadece bu iki kalemde 2003’ten 2018’e -2018’in Ekim ayı itibarıyla- ne kadar faiz ödedi vatandaş biliyor musunuz? 433 milyar 490 milyon lira. 433 katrilyon lirayı -eski parayla- gariban vatandaşa ödetiyorsunuz ya. Ya, insanda biraz vicdan olmaz mı? Nereye gidecek bu memleketin sonu? Niye insanlar geleceğini göremiyor? Biz bunu söylediğimiz zaman kıyameti koparıyorlar. Ya, bunlar gerçek rakamlar.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye destek verem haramdır VİDEO

HARAMA ORTAK OLMAYIN

Birileri bu vatandaşın derdini ifade edecek, birileri bunu gündeme getirecek. Kim getirecek gündeme? Sürekli yürütme organını alkışlamak sizi kurşun asker konumuna sokar ve siz geleceği sağlıklı sorgulayamazsınız. O nedenle, bu rakamları söylüyorum, elinizi vicdanınıza koyarak oyunuzu kullanın. Yapmayın, günaha ortak olmayın, harama ortak olmayın; vallahi de billahi de haramdır."