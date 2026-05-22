Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı

İstinaf mahkemesinin verdiği tedbir kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, parti adına YSK'da görev yapan Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun temsilcilik yetkisini kaldırdı.

Kılıçdaroğlu imzasıyla gönderilen yazıda, "YSK nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi olarak önceden yapılmış görevlendirme işleminiz sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

15 YILDIR AYNI GÖREVDEYDİ

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 17'nci maddesi uyarınca, belirli şartları taşıyan siyasi partiler YSK'da bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabiliyor. Bu temsilciler kurul çalışmalarına ve görüşmelerine katılabiliyor ancak oy kullanamıyor.

Mehmet Hadimi Yakupoğlu, 2011 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde imzalanan görevlendirme yazısıyla YSK Temsilcisi olarak atanmıştı. Yakupoğlu, yaklaşık 15 yıldır bu görevi yürütüyordu.

YSK KARARI SONRASI BİLDİRİM YAPILDI

Yakupoğlu, kısa süre önce CHP adına YSK'ya başvurarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği mutlak butlan ve ihtiyati tedbir kararına itiraz etmişti. Başvuruda, delegelerin mazbatalarının geçerliliğinin ve seçilenlerin görevlerinin devam ettiğinin tespit edilmesi talep edilmişti.

YSK, söz konusu başvuruyu görüşerek oy birliğiyle reddetmişti. Kurulun kararının ardından Mehmet Hadimi Yakupoğlu'na, CHP'nin YSK temsilciliği görevinin sona erdiği de resmen bildirildi.