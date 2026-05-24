Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, CHP Genel Merkezi özel kalem odasında çikolata dağıttı
Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nden çevik kuvvet eşliğinde çıkarılmasının ardından Kılıçdaroğlu ekibinin özel kalem odasında çikolata dağıttığı görüntüler paylaşıldı.
Mutlak butlan kararı Türk siyasetini karıştırdı.
Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği 2023'teki kurultay, mahkeme kararıyla iptal edildi.
Kararla birlikte önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve döndü.
POLİS EKİPLERİ GENEL MERKEZE GELDİ
Tahliye süreci ve taraflar arasındaki anlaşmazlık, partililer arasında arbedeye, kapıların kilitlenmesine ve polis müdahalesine yol açtı.
Genel Merkez önünde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Polis ekipleri, demir kesici makaslar ve diğer ekipmanlarla binaya yaklaştı.
GERGİNLİK ÇIKTI
Buradaki Özgür Özel, destekçisi CHP'liler polis ekiplerine fiziksel müdahalede bulundu.
Ellerinde aldıkları yabancı cisimleri ekiplere fırlatan partililer taşkınlık çıkardı.
ÖZGÜR ÖZEL BİNADAN AYRILDI
Saatler süren arbedenin ardından binadan ayrılan Özgür Özel, "Geri gelmek üzere çıkıyorum." dedi.
Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından binayı terk eden Özel, TBMM'ye doğru yürümeye başladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ ÇİKOLATA DAĞITTI
Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nden çevik kuvvet eşliğinde çıkarılmasının ardından dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun ekibi, özel kalem odasında çikolata dağıttı.