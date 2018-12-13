Kemal Kılıçdaroğlu- Ekrem İmamoğlu görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul adaylığında öne çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor.

Abdüllatif Şener'in adı da, herhangi bir olumsuz durumda koltuğa oturtulacak isim olarak yedekte bekletiliyor.

İNCE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Muharrem İnce'den ise konuyla ilgili herhangi bir yorum gelmedi. Her kritik zamanda olduğu gibi yine sessizleğe bürünen İnce, eğilim yoklaması yapılması durumunda İstanbul'da partisinin adayı olmak istediğini söylemişti.

İBB BAŞKANLIĞI CHP'NİN EN BÜYÜK HEDEFİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerdeki en büyük hedefi durumunda.

ADAYLIK İÇİN 5 İSİM HAZIRLIKTA

Partide koltuk için 5 aday var. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Mehmet Bekaroğlu, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal, adaylık için sıkı bir çalışma halindeler.

Adaylar iddialı olsa da partide tam anlamıyla güven yaratabilen bir isim şu ana kadar yok.

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NU İSTİYOR

5 adaya rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında Ekrem İmamoğlu ismi var.

Geçtiğimiz ay da İmamoğlu'nu ikna çalışmaları yürüten Kılıçdaroğlu "İstanbul adaylığı için uygun bir kimlik olarak öne çıkıyorsunuz." değerlendirmesini yapmıştı.