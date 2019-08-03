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Kemal Kılıçdaroğlu heykel açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan Şehir Stadı Kavşağı'nda Ardahan Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk heykelinin açılışını yaptı.

AA | 03.08.2019 - 16:21..
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gelen Kılıçdaroğlu heykel açılışında yaptığı konuşmada, sadece ülkenin insanlarının değil, dünyanın bütün demokratlarının ve aydınlarının da Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

"ATATÜRK İSLAM DÜNYASININ DA ÖNDERLERİNDEN"

Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı zamanda İslam dünyasının da önemli önderlerinden biri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurduktan sonra bütün İslam ülkeleri cumhuriyeti kabul etmişlerdir ve onların da en büyük arzusu demokrasiye geçmektir. Biz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımızda, bu güzel ülkeyi kuranların en azından bize bıraktığı mirası çok önemli bir noktaya taşımış olacağız."

Kılıçdaroğlu, Atatürk Heykeli'nin açılışını yaptı VİDEO

HEYKEL TEŞEKKÜRÜ

Kılıçdaroğlu, heykeli yaptıran Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e teşekkür etti. Açılış törenine Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, açılış programının ardından belediye başkanı Demir'i ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu heykel açtı

Kemal Kılıçdaroğlu heykel açtı

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