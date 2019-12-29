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Kemal Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul'u engelleyeceğiz

İstanbul'un yok edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, projeyi destekleyenlerin aklını sorguladı.

Haber Merkezi | 29.12.2019 - 09:54..
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Kemal Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul'u engelleyeceğiz

Kanal İstanbul konusunda tartışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesine karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha geldi.

Projenin yapılmaması için tüm olanaklarını kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, hükümetin bu projeyi yapabileceğine de inanmadığını söyledi.

"AKLI OLAN HERKES DOĞRU OLMADIĞINI KABUL EDİYOR"

CHP Lideri, aklı olan herkesin Kanal İstanbul'a karşı çıktığını söyleyerek Kanal İstanbul'a destek olanlara da hakaret etti.

"Kanal İstanbul tamamen gündemi değiştirmeye yönelik. Ben yapılacağına inanmıyorum. Hangi para ile yapacaklar?" diyen CHP Lideri, "Herkes şapkasını önüne ona göre koysun. İstanbul'u yok etme projesi. Aklı olan herkes bunun doğru olmadığını kabul ediyor. Kanal tartışması ile mutfakta yangını, askeri ücreti unutturmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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