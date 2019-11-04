Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum atamalarına karşı

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla başlayan süreç bazı ilçe belediyelerinde de devam etti

Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edilen isimler tek tek görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.

Kayyum atamalarına CHP'den tepki geldi.

"ASLA DOĞRU BULMUYORUZ"

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum atamalarını asla doğru bulmadıklarını bunun karşısında duracaklarını söyledi.

CHP Lideri, "Biz kayyum atamasını asla doğru bulmuyoruz. Bu belediye başkanları gittiler, savcılıktan iyi hal kağıdı aldılar, YSK bunların seçime girebileceğine karar verdi. Vatandaşın oyunu aldılar, geldiler; belediye başkanlığı yapıyorlar. Varsa bir suçları suçüstü yapın, soruşturma açın, sözde bağımsız mahkemelerin en azından karar vermesini bekleyin." ifadelerini kullandı.