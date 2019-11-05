Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum atamalarını yanlış buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edildiği için İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan HDP'li başkanlara değinen Kılıçdaroğlu, kayyumların karşısında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

"DEMOKRASİYİ SAVUNMAK ZORUNDAYIZ"

Kılıçdaroğlu, "Seçime giriyorum, kazanıyorum ve beni kayyum atayarak görevden alıyorlar. Niçin? Hangi gerekçeyle atıyorsun bizim bilmemiz lazım. Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip 10 saat başka saate başka kente gönderilmeleri doğru değil. Demokrasiyi bizim gibi düşünmeyen insanlar için de savunmak zorundayız." şeklinde konuştu.