Kemal Kılıçdaroğlu: Kesinlikle bu tabloya biz yol açmadık

CHP’de, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'nı 'mutlak butlan' ile sonuçlandırmasıyla parti birbirine girdi.

Özgür Özel ve yönetiminden görevin alınması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden Genel Başkan olarak görevlendirmesi sonrası parti genel merkezinde yaşanan tahliye gerilimi, parti tarihine geçen bir krize dönüştü.

Kararın ardından Özel yönetimi ve destekçileri genel merkezde nöbet tutarken Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, binaya alınmadı.

POLİS MÜDAHALESİ SONRASI GENEL MERKEZ TAHLİYE EDİLDİ

Bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe vererek binanın tahliyesini talep etti.

Sabah saatlerinde yaşanan arbedenin ardından polis müdahalesiyle Genel Merkez tahliye edildi ve Kılıçdaroğlu ekibi binaya girdi.

YAĞMUR ALTINDA TBMM'YE YÜRÜDÜLER

Özel ve beraberindekiler ise sağanak yağış altında ayrıldıkları Genel Merkez'den TBMM'ye yürüdü.

Özel, mücadeleye devam edeceklerini ve genel merkez binasının parti için zorunlu olmadığını söyledi.

"TÜM ÇABALARIMIZ KARŞILIKSIZ BIRAKILDI"

Barış Yarkadaş'ın haberine göre yaşananları değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ve uzlaşma çabalarının yanıt bulmadığını belirterek rahatsızlığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi? Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık."