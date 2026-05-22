Kemal Kılıçdaroğlu, konutundan tezahüratlar eşliğinde ayrıldı

CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin açılan davada, 'mutlak butlan' kararı verildi.

Karar sonrası CHP'deki iç karışıklık harlanırken, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraflarından farklı isimlerden çeşitli açıklamalar geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Partililer CHP'nin Ankara'daki genel merkezine akın ederken Özgür Özel, önce basın toplantısı ardından genel merkez bahçesinde miting otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap etti.

Özel açıklamalarında "Mücadele edeceğiz" mesajı verirken, Kılıçdaroğlu ise kararın 'hayırlı olması'nı temenni ederek, partililere 'sağduyulu olma' ve 'sert açıklamalardan' kaçınma çağrısı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NUN TELEFONUNU AÇMADI

Özgür Özel tarafı, genel merkez ve İstanbul İl Başkanlığı binasındaki Kılıçdaroğlu fotoğraflarına zarar verirken Kılıçdaroğlu'nun, Özel'e telefon ettiği ve Özel'in kendisinin de açıklamalarıyla doğrulandığı 'telefonu açmadığı' bilgisine ulaşıldı.

KARAR SONRASI KONUTUNUN ÇEVRESİNDE TOPLANDILAR

Kararın açıklanmasının ardından vatandaşların Kılıçdaroğlu'nun konutunun önüne giderek slogan attıkları, destek ve sevgilerini ilettikleri görüldü.

DESTEK SLOGANLARIYLA KONUTUNDAN AYRILDI

Kısmen daha sakin geçen sabah saatlerinin ardından Kılıçdaroğlu, konutundan ayrıldı.

Konutunun çevresinde toplanan vatandaşlar, yine kendisine destek sloganları attı.

TEZAHÜRATLAR EŞLİĞİNDE ÇALIŞMA OFİSİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Tezahüratlar ve sevgi gösterileriyle konutundan ayrılan Kılıçdaroğlu'nun, çalışma ofisine gittiği öğrenildi.

Ayrıca günü ofisinde geçireceği, çalışmalarına devam edeceği öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun, bugün bir açıklama yapmasının beklenmediği ifade edildi.