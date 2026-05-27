Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması: Elimde olsa yarın kurultaya giderim

CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'ındaki şaibe iddiaları sonrası açılan davada 'mutlak butlan' kararı çıktı.

İç karışıklıklarıyla gündeme gelen CHP'de karar sonrası ipler daha da koptu.

Kararla görev Özgür Özel ve yönetiminden, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine tedbiren devroldu.

GENEL MERKEZ'DE ORTALIK KARIŞTI

Özel tarafı kararı tanımadıklarını ifade ederken, Genel Merkez'de de ortalık karıştı.

Adeta ikiye bölünen CHP'nin Genel Merkezi'ne bir yandan kapılar kapatılıp; binadaki eşyalarla barikatlar kurulurken, diğer yandan Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri hem fiziksel hem de sözlü şekilde birbirlerine saldırdı.

Su şişeleri havada uçuştu, Özel yönetimi binadan çıkmayı reddetti; tahliye talimatı sonrası polis müdahalesiyle tahliye sağlandı.

KURULTAY ÇAĞRISI YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR

Binadan dışarı çıkan Özel, beraberindekilerle TBMM'ye yürüdü, bu sırada genel merkezde de temizlik çalışmaları başladı.

Ardından karşılıklı açıklamalar devam ederken, Özel ve Özel destekçileri kurultay çağrısını yineliyordu.

"KURULTAY İÇİN EN DOĞRU ZAMAN EN KISA ZAMANDIR"

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüklerini ifade eden Özel, "Kılıçdaroğlu'na 'en uygun zaman en kısa zamandır' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Parti Meclisi toplantı talebinin de kabul edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmek konusundaki fikri de merak ediliyordu.

"ELİMDE OLSA YARIN KURULTAYA GİDERİM"

Konutunun önünde basın mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlaşma programı düzenleyen Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Kurultaya ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Elimde olsa yarın kurultaya giderim." sözlerini kullandı.

"ADAYLIĞI KURULTAY KARARI ÇIKINCA KONUŞURUZ"

Kılıçdaroğlu şu sözleri kullandı:

"Kurultay yapacağız arkadaşlar, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, sorun yok."

Kurultayda Genel Başkan adayı olup olmayacağı da sorulan Kılıçdaroğlu, "Kurultay kararı çıksın. Adaylığı konuşuruz." sözlerini kullandı.

"BİR PARTİNİN KAPILARI KAPANAMAZ"

Genel Merkez'de yaşananlara ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadelerle tepki gösterdi:

"CHP tarihinde Genel Merkez'in kapıları kapanmamıştır, kilitlenmemiştir. CHP Genel Merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka kapanamaz, milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur, bizim tarihimizde yoktur. Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. 'Ya bu partinin kapıları niye kapandı?' Akıl tutulması."