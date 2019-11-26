Kemal Kılıçdaroğlu mütevazılığı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının büyük kısmını öğretmenlere ayırdı.

Kılıçdaroğlu, kendilerinin iktidara gelmesi halinde öğretmenlerin daha iyi şartlara kavuşacağını söyledi.

"PARA NASIL BULUNUR, EN İYİ BEN BİLİRİM"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere sağlayacağı imkanlardan bahsettikten sonra şunları söyledi: "Efendim para yok falan diyecekler. Öğretmen kardeşlerim, hiç kimse endişelenmesin. Siz bilin ki; bu kardeşiniz eski maliyeci. Para nerededir, nasıl bulunur? Onu en iyi ben bilirim. Bu konuda mütevazı da değilim. Para nereden, nasıl bulunur? Kime nasıl tahsil edilir? Onu en iyi bilen kişilerden birisi de benim. O konuda kimsenin endişesi olmasın."

Kılıçdaroğlu: Para nereden nasıl bulunur en iyi ben bilirim VİDEO