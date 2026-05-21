Kemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' çıktığı sırada ofisindeydi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38’inci Olağan Kurultayı’na şaibe iddiaları gölge düşürdü.

Şaibe iddialarının ardından, 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada kritik bir gelişme yaşandı.

MUTLAK BUTLAN DAVASINDA KARAR ÇIKTI

CHP’de görülen mutlak butlan davasında karar çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU’NA ÇEVRİLDİ

Kararın açıklanmasının ardından gözler, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

ANKARA’DAKİ OFİSİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kararın ardından Kılıçdaroğlu’nun geçen yıl taşındığı Ankara’daki ofisinde bulunduğu öğrenildi.

OFİSİ NEREDE, NEDEN YENİ OFİSE GEÇTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofisi nerede, neden yeni ofise geçti?

CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılan ve aktif siyasette yer almayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, genel başkanlığın ardından Ankara’daki çalışma ofisini boşaltmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Barış Sitesi’nde kullanılan ofisin küçük olması ve ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle başka bir ofise taşındıklarını ifade etmişti.

YILLARDIR BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI AVUKATININ OFİSİNE TAŞINDI

Herkes Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni ofisinin yerini merak ederken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten akıllardaki soru işaretlerini giderecek bir açıklama gelmişti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun yeni ofisini açıkladı.

"BENİ BİR KEZ DAHA ONURLANDIRMIŞTIR"

Celal Çelik, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne dek kendisine hizmet verirken kullandığım hukuk ofisini çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ederek beni bir kez daha onurlandırmıştır.” ifadelerini kullandı.