Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi

31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'i kazanan CHP'de sevinç yaşanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gazetecilerle bir araya geldi, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"BURSA İÇİMDE YARADIR"

"Bu başarı salt CHP'nin başarısı değildir. Bu kentlerde yaşayanlar bu ülkede huzur istiyorlar, gerginlik, kavga istemiyorlar. Bursa, Zonguldak, Giresun'da istediğimiz sonucu elde edemedik. Bursa içimde bir yaradır, biz yönetmeliydik.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ HER KURUŞUN HESABINI VERECEK

Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Belediye başkanlarımız artık o kentin belediye başkanlarıdır. Bizim belediye başkanlarımız artık harcadıkları her kuruşun hesabını verecekler. Türkiye yerel yönetimlerde farklı bir yere evrilmek zorundadır. Belediye yönetiminde liyakati esas alacaklar. Asgari ücret bizim belediyelerimizde 2200 lira olacak.





KHK'LI BAŞKANLARA MAZBATALARINI VERİN

YSK'ya seslenmezsem, demokrasi adına ayıp etmiş olurum: KHK ile görevlerinden atılanların seçimde elde ettikleri başarı sonrası, başarılarının teslim edilmemesi. Bu isimler kurullar tarafından kabul edildi. Seçimi kazananlara sizin mazbataları teslim etmeniz gerekir.

TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİNE DÖNMESİ GEREKİR

Türkiye'nin ekonomi ve dış politikada çok ciddi sorunları var. Bunlar doğrudan vatandaşa yansıyor. Ekonomide ciddi bir kriz yaşıyoruz, reel sektör krizi. İşsiz sayımız geniş tanımıyla 8 milyonu, son bir yılda 1 milyon 800 bini aştı. Türkiye'nin gerçek gündemine ekonomiye dönmesi gerekir. Hayat pahalılığı, işsizlik, enflasyon var."